Milano, due minorenni fuggono da Milano: «in gita» a Carovigno

Sono state rintracciate dai carabinieri di Carovigno due ragazze minorenni, un 17enne e una 15enne, che si erano allontanate da Milano dove ne era stata denunciata la scomparsa. La prima, di origini campane, vive con una nonna a Milano; la seconda, invece, è collocata presso una comunità di minori a seguito di provvedimento del tribunale. Di entrambe ne era stata denunciata la scomparsa presso due commissariati di polizia milanesi. Le due ragazze sono state rintracciate a Carovigno mentre stavano per partire: nel comune brindisino erano state ospiti in casa del nonno di un ragazzo 17enne conosciuto a Milano. Secondo i militari sarebbe da escludere la fuga da Milano per motivi di natura sentimentale. E' probabile che le due abbiano deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza al mare sulla costa brindisina approfittando dell’ospitalità dell’amico. Comunque l’allarme è rientrato, entrambe stanno bene e su disposizione del tribunale per i Minorenni di Lecce, la 15enne è stata accompagnata ed affidata ad una struttura educativa; mentre la 17enne è stata affidata dal comandante della stazione Carabinieri di Carovigno al padre, che vive in Campania giunto nel tardo pomeriggio a riprenderla.