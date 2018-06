Proroga a Ecotecnica, ma la maxi-gara è vicina

BRINDISI - Formalizzata un’altra proroga (con limite temporale massimo fissato al 31 dicembre 2018) a beneficio di Ecotecnica, l’azienda affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a Brindisi.

Con ogni probabilità, però, si tratterà dell’ultima concessione da parte del Comune, atteso che entro fine mese (o, al massimo, entro i primi di luglio) si darà avvio all’espletamento delle procedure negoziali relative alla maxi-gara decennale dell’Aro Br/2, attesa ormai da anni. Un vuoto, quest’ultimo, che neanche il commissariamento dell’Ambito (disposto quindici mesi fa, con la nomina dell’avv. Gianfranco Grandaliano come commissario ad acta, proprio con l’obiettivo di accelerare l’iter) è riuscito a colmare in tempi brevi.

Ora, però, ci siamo. L’8 giugno scorso, infatti, l’Ager (l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti), con decreto, ha incaricato il Rup (responsabile unico del procedimento) di eseguire gli adempimenti tecnico-amministrativi propedeutici alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio unitario dell’Aro Br/2. Due settimane dopo, lo stesso Rup, in riscontro al provvedimento dell’avv. Grandaliano, ha comunicato che «si potrà procedere all’adozione del provvedimento di avvio all’espletamento della gara entro il 30 giugno, salvo eventuali minimi ritardi relativi all’iter di accreditamento presso l’Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione)».

Ovviamente, tra la pubblicazione del bando di gara e l’aggiudicazione definitiva dell’appalto decennale, trascorreranno alcuni mesi, ragion per cui - come detto all’inizio - l’Amministrazione comunale ha concesso un’altra proroga tecnica all’attuale affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti. Il tutto «per un ulteriore termine temporale - si legge nella determina emessa dal dirigente del Settore Lavori Pubblici - strettamente necessario al raggiungimento delle fasi conclusive finalizzate all’aggiudicazione definitiva della gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018 (fatta salva l’immediata interruzione della proroga tecnica qualora intervenga l’attivazione del rapporto con ditta aggiudicataria della gara unitaria)».

La proroga (la seconda disposta a beneficio di Ecotecnica, affidataria del servizio dall’1 agosto scorso e per una durata, volta per volta, di sei mesi) avverrà alle stesse condizioni contrattuali vigenti per un importo complessivo di 8.472.046,22 euro. A gara ultimata, la stessa Ecotecnica si farà da parte per lasciare spazio all’azienda che si occuperà di rifiuti per i successivi dieci anni. Una durata ben più ampia che dovrebbe consentire un innalzamento della qualità del servizio, soprattutto in relazione alle percentuali di raccolta differenziata.

Pierluigi Potì