Contrabbandavano 196 stecche di Marlboro: due arresti a Oria

BRINDISI - Quasi 50 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri pronti per il contrabbando: per questo sono stati arrestati in flagranza di reato il 27enne Salvatore Schiavone e il 33enne Rodolfo Mingolla, entrambi residenti ad Oria nel Brindisino. Sono stati i carabinieri della locale stazione a sorprendere i due mentre scaricavano da un'auto otto cartoni di sigarette privi del sigillo dei monopoli di Stato, corrispondenti a ben 196 stecche di Marlboro per un peso complessivo di quasi 50 chilogrammi. Sia l'automobile, una Alfa Romeo “Mito” di colore nero, appartenente a una 58enne del luogo che le sigarette rinvenute dai militari, sono state sequestrate. Mentre per i due giovani è stata disposta la misura restrittiva degli arresti domiciliari.