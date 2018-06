Treno in panne, i passeggeri soccorsi e assistiti dalla Polizia

OSTUNI - Soccorsi, tranquillizzati e trasbordati da un treno rimasto in panne, ad un altro giunto in soccorso, grazie al lavoro di un’unica pattuglia delle Volanti del Commissariato di Ostuni. Nottata di superlavoro per due agenti della Città bianca, quella di sabato, arrivati in soccorso di circa 350 passeggeri in difficoltà, dopo l’avaria occorsa al un treno «Frecciargento» partito da Roma alle 14.55 e diretto a Lecce. Tra i viaggiatori vi erano circa una ottantina di bambini, diversi disabili e un paio di non vedenti. Il treno è rimasto bloccato sulle rotaie intorno a qualche centinaio di metri dalla stazione ferroviaria di Ostuni poco prima delle 21. Giunta la richiesta d’intervento la pattuglia delle Volanti si è precipitata sul posto dove ha provveduto intanto a tranquillizzare la gente che iniziava ad agitarsi per essere rimasta bloccata nelle carrozze. Ferrovie dello Stato ha mandato in supporto il treno da Milano diretto a Lecce. Insieme con il personale delle ferrovie gli agenti hanno atteso l’arrivo dell’altro convoglio provvedendo ad assistere i viaggiatori nelle delicate operazioni di soccorso da un treno all’altro, considerato il fatto che c’erano a bordo anche tanti bambini e portatori di handicap. Le operazioni, tuttavia, si sono svolte nella massima sicurezza per tutti i passeggeri, lo stesso personale delle ferrovie e gli agenti a cui è andata la loro sentita gratitudine per la massima professionalità con cui tutte le operazioni sono state eseguite e il supporto fornito, non solo dal punto di vista materiale, a seguito del guasto occorso al treno. Le operazioni di trasbordo sono state completate nell’arco di circa due ore e mezza, poi il treno ha ripreso la sua marcia trasportando tutti i passeggeri a destinazione.