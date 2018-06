Lungo la via Traiana alla scoperta di un territorio ricco di magia

L’estate è quella stagione che rende più belli, magici e tutti da scoprire i luoghi di un territorio. Nell’ambito del progetto SAC “La Via Traiana” (promosso dai Comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Fasano, Ostuni e San Vito dei Normanni, insieme al Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e alla Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto), proseguono le attività esperienziali nei beni ambientali e culturali della rete per la valorizzazione del patrimonio pubblico locale.

Attività per tutti i gusti, per grandi e piccoli viaggiatori, fino al 30 agosto 2018.

Partendo da Brindisi, tutti i sabato mattina, a partire dalle ore 10.30, appuntamento al Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi per un tuffo nell’arte statuaria antica. Visite guidate con approfondimenti tematici e attività pratiche inerenti le tecniche realizzative utilizzate nella statuaria antica. Il tutto sotto l’occhio vigile del Principe Ellenistico, recentemente tornato a Brindisi dopo essere stato esposto in una mostra internazionale.

Si va avanti nel pomeriggio di sabato e domenica con “Le fortificazioni in un click”, alle ore 18.30, a Porta Lecce.

Fino al prossimo 30 giugno sarà possibile visitare nelle sale espositive di Palazzo Granafei-Nervegna la mostra Brindisi: porto d’Oriente ed apprezzare la tela del vedutista Hackert, esposta per la prima volta in assoluto a Brindisi e concessa per l’occasione dalla Reggia di Caserta.

Giornate, poi, di relax in natura con due nuovi appuntamenti, lunedì 25 e martedì 26 giugno, alle ore 18.30, presso l’impianto di acquacoltura di Fiume Morelli nel Parco Regionale delle Dune Costiere.

Ancora, sabato e domenica pomeriggio, alle ore 18.30, la storia si intreccia con la narrazione in una affascinante visita guidata nel Castello di Carovigno per conoscere gli avvenimenti che caratterizzarono la vita della Contessa Elisabetta Dentice di Frasso.

Il viaggio a ritroso nel tempo continua e, fra archeologia e preistoria, rende magico il momento nel Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni. Un entusiasmante percorso di visita che in tre fasce orarie pomeridiane (16-17-18) si concluderà con il racconto del rito funerario che ha caratterizzato la sepoltura di Ostuni.

Immancabili le tradizioni e i sapori con il gioco a squadre “Master Ceglie” a partire dalle ore 18 nel Castello Ducale. Una vera e propria sfida culinaria per i partecipanti che, attraverso un’App multimediale, impareranno la ricetta del biscotto cegliese ed eleggeranno lo chef più intraprendente ed originale.

Ad accompagnare i visitatori saranno le guide della Società Cooperativa Sistema Museo che coordina i servizi integrati del SAC; gli allestimenti tecnologici e i dispositivi multimediali sono a cura del Consorzio CETMA.

La partecipazione alle attività è completamente gratuita ma con prenotazione obbligatoria.

Per tutte le informazioni e per prenotare: 0744 422848 (dal lunedì alla domenica. 9-18) oppure inviando una mail a: info@laviatraiana.it - info@ostunimuseo.it