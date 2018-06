Muore «Fasanojazz» nel silenzio più totale

FASANO - Dopo venti gloriose edizioni, muore il Fasanojazz, la rassegna di musica organizzata dall’Ufficio cultura del Comune di Fasano. Una scomparsa, improvvisa, inattesa, passata un po’ in sordina, che lascia un vuoto musicale nei giorni a cavallo tra fine maggio e la festa patronale, quando tradizionalmente si svolgeva la rassegna che si è ritagliata uno spazio di nicchia nel panorama jazzistico nazionale, proponeva prestigiosi appuntamenti con alcuni degli esponenti del panorama jazz internazionale.

In realtà il Fasano jazz dovrebbe essere sostituito da una rassegna a più ampio respiro che coinvolgerà varie città. Infatti, i comuni di Fasano e Monopoli stanno costituendo un’associazione temporanea di scopo, di cui Monopoli sarà capofila, per l’assegnazione e la gestione di un finanziamento regionale. Al progetto, denominato «Costa dei Trulli» e presentato dai due Comuni, la Regione ha assegnato una dotazione totale di poco più di 145mila euro (circa 48 l’anno nell’arco di un triennio) per iniziative progettuali riguardanti spettacoli dal vivo e altre attività. Ai due enti fondatori si aggiungerà in fase operativa anche il Comune di Alberobello (come partner affiliato).

L’intento è quello di ampliare la copertura delle iniziative e, attraverso gli eventi che si svolgeranno nei Comuni, creare un cartellone legato al territorio fortemente ancorato alla tradizione del mare e della costa, da un lato, e dei trulli, dall’altro. Il progetto, in particolare, intende promuovere una collaborazione tra attori pubblici e privati per la valorizzazione del territorio attraverso la programmazione artistica e musicale. Nello specifico si guarda alle performance musicali di jazz già organizzate dai singoli partner che saranno inserite in un cartellone unico degli spettacoli sotto il nuovo brand «Costa dei trulli».

I lavori sono in corso, ma tutto dovrebbe essere definito nelle prossime settimane anche perché il progetto dovrà completarsi entro settembre.

La scomparsa del Fasanojazz, sebbene sostituito da una rassegna che in qualche modo dovrebbe inglobarlo, ha rammaricato gli appassionati del genere che proprio a Fasano negli anni avevano trovato un’occasione per vedere all’opera molti artisti capaci di coniugare le sonorità classiche del jazz al rock e alla sperimentazione elettronica.

Speriamo che, come l’araba fenice, dalle ceneri rinasca un nuovo festival non faccia rimpiangere il Fasanojazz, rassegna che in due decenni ininterrotti di attività ha creato tanto interesse e attenzione verso questa genere di musica verso questa genere di musica.