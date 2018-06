Brindisi, sigilli al lido Arca di Noè contestati abusi edilizi

BRINDISI - I carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Lecce insieme con i militari della Stazione di Brindisi Casale nell’ambito delle attività di controllo sulle aree marine protette e le zone costiere - disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale di Roma - in località «Apani», hanno sequestrato, al termine di una serie di verifiche, lo storico lido «Arca di Noè». Nel corso dell’ispezione effettuata nello stabilimento balneare hanno provveduto a denunciare in stato di libertà il proprietario dell’area e il legale rappresentante della ditta che lo gestisce. I reati contestati vanno dall’inottemperanza all’ordinanza emessa dal comune di Brindisi nell’anno 2016, in quanto non hanno provveduto alla demolizione di tutte le strutture presenti sul posto, nonché per aver realizzato ulteriori opere edili prive delle necessarie autorizzazioni in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Nella circostanza i militari hanno proceduto al sequestro preventivo d’urgenza di un’area di circa 3000 metri quadri adibita a stabilimento balneare, nonché un immobile adibito a bar/rivendita alimentari, 2 locali deposito, 6 cabine servizi, un locale docce e 54 cabine/spogliatoi.

«Le verifiche e le attività ispettive, disposte dal Comando carabinieri per la Tutela ambientale di Roma - specifica una nota del Noe - con la direttiva operativa 2018, nei confronti di attività ricettive (lidi, stabilimenti balneari, pizzerie e ristoranti, b&b, hotel, villaggi ecc.) situati in località turistiche balneari, questa volta hanno interessato la provincia di Brindisi dove, i carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Lecce, coadiuvati da personale dell’Arma di Brindisi, hanno proceduto al sequestro dell’intero stabilimento balneare denominato “Lido Arca di Noè”. I sigilli sono scattati in quanto la struttura doveva essere demolita nell’anno 2016, a seguito dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Brindisi, ma mai eseguita da parte della proprietà e per aver realizzato ulteriori opere edili prive delle necessarie autorizzazioni in zona sottoposta a vincolo paesaggistico». Non solo.

«I manufatti abusivi - aggiunge il Noe -, secondo il parere espresso dal nucleo di valutazione paesaggistica del Comune di Brindisi, erano stati considerati “non ammissibili in quanto paesisticamente intollerabili dal particolare sito e la loro realizzazione aveva determinato un’alterazione ambientale molto rilevante”, tesi confermata anche dal Tar di Lecce con sentenza del 28 marzo 2017».