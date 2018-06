Bloccato su un treno narcotrafficante nigeriano

BRINDISI - Un presunto trafficante di droga, Joseph Sunday Okonta, nigeriano di 34 anni, ricercato dall’aprile scorso sulla base di un mandato di cattura europeo emesso dalla Repubblica Ceca, è stato arrestato da agenti della Polfer a Brindisi durante controlli compiuti su un treno Brindisi-Lecce. L’uomo sarebbe coinvolto - secondo l’accusa - nelle indagini su un traffico di droga sulla rotta Tanzania-Praga che il 3 dicembre 2017 portò al sequestro nell’aeroporto della capitale della Repubblica Ceca di una partita di droga di oltre due chilogrammi di eroina nascosta in un bagaglio di una donna di 28 anni.

Secondo il responsabile del compartimento della Polizia Ferroviaria di Puglia, Basilicata e Molise, Luigi Liguori, l'arresto è la conseguenza di «controlli più serrati svolti dalla sezione di polizia giudiziaria della Polfer a seguito di un’analisi strategica che viene fatta in ambito compartimentale sui treni ritenuti critici, sia sotto il profilo della sicurezza dei trasporti sia sulle vie scelte dai criminali, come in questo caso, per spostarsi».