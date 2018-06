A Fasano tornano i cassonetti dell’immondizia

FASANO - Il sindaco Francesco Zaccaria ha annunciato: “La giunta municipale ha approvato il nuovo modello di pulizia del territorio, raccolta e smaltimento dei rifiuti: è l’oggetto della gara-ponte dalla quale scaturisce il nuovo contratto in vigore fino al 2020. Entro pochi giorni la Centrale unica di committenza Monopoli-Fasano pubblica il bando di gara, perché vogliamo rispettare la scadenza del 30 giugno per l’aggiudicazione. La principale novità è il ritorno dei cassonetti, organizzati in sette isole ecologiche fisse e otto mobili: le isole consentono di non dover dipendere esclusivamente dal “porta a porta”, che finalmente avrà un’alternativa comoda e fruibile. Il nostro obiettivo di fondo rimane lo stesso: una città più pulita e una Ta.Ri., già diminuita quest’anno, sempre meno pesante anche in futuro”.

Il Comune, dunque, la sua parte l’ha fatta fino in fondo: il progetto per il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti è stato approntato. L’operazione ha richiesto una lunga gestazione – era ampiamente prevedibile –, ma alla fine lo schema di lavoro è stato licenziato. La Centrale unica di committenza potrebbe procedere ad indire la gara già nei prossimi giorni. In ogni caso, sembra scontato che Tradeco, la società che attualmente gestisce il servizio di igiene urbana nel Fasanese, ottenga una proroga di un paio di mesi: a prescindere dal fatto che la gara ponte non è stata ancora espletata, pensare di effettuare il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo gestore in piena stagione stiva sarebbe semplicemente folle.

L’aggiudicatario della gara gestirà il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Fasano per i prossimi due anni. Si tratta di un appalto del valore, a base d’asta, di 11.533.972,74 euro (iva esclusa). La procedura di gara sarà svolta avvalendosi della Centrale unica di committenza Fasano-Monopoli giusta convenzione stipulata fra i due comuni nel dicembre del 2016. L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione di gara composta da trecomponenti nominati dalla Centrale sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.