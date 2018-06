Troppi colombi in città arrivano i distributori automatici di «Ovistop»

Un piano di contenimento della crescita demografica, su base almeno triennale, finalizzato a riequilibrare l’entità numerica dei colombi, nel pieno rispetto del benessere dell’animale.

Riparte la controffensiva del Comune e dell’Asl di Brindisi per porre un efficace freno al proliferare di tali volatili, presenti in colonie in città e non più solo ed esclusivamente nel centro storico, ma anche nelle periferie e nelle zone industriali e rurali. Un atto dovuto, nella consapevolezza delle problematiche che insorgono in presenza dei colombi, pericolose fonti di infezioni specifiche che possono essere trasmesse - direttamente (come possibili veicoli di microrganismi patogeni) o indirettamente (a causa degli accumuli di guano e di materiale organico e conseguente proliferazione di agenti patogeni) - all’uomo. Un aspetto, quest’ultimo, che allarma non poco i cittadini, fautori in più occasioni di mirate segnalazioni di protesta tese al ripristino delle condizioni minime di igiene e sanità.

Tornando al piano di contenimento, nello specifico esso consiste non solo nell’acquisto e nella somministrazione ai colombi di mangime antifecondativo di tipo “Ovistop” (procedura già attuata in passato), ma anche nell’installazione di cinque distributori automatici di mangime “Fly 15” in altrettanti edifici comunali. In tal senso, il Comune si avvarrà del contributo offerto dalla società farmaceutica emiliana “Acme Drugs”, che metterà a disposizione la propria esperienza per una somministrazione controllata del farmaco.

Nel dettaglio, l’intervento verrà effettuato su tutta la città nelle prime ore del mattino e, in quest’ottica, sono stati già individuati dieci punti strategici coincidenti con le zone in cui sostano le principali colonie riproduttive di colombi e i luoghi di maggiore concentrazione diurna e notturna L’Asl, peraltro, sta già utilizzando questo espediente presso l’ospedale “Perrino” e i risultati, in termini di contenimento del numero di volatili, sembrano positivi.

Per quanto concerne la spesa, l’Amministrazione ha stimato un costo iniziale, per acquisto e somministrazione delle prime 25 confezioni di farmaco e per la predisposizione dei dispenser automatici, di 9.965 euro. [p. potì]