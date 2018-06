Polizia Locale scatenata in due ore ben 85 verbali

Una multa ogni... 85 secondi: se non è un primato... poco (anzi pochissimo) ci manca.

È stato un sabato sera da incubo quello vissuto, l’altro ieri, da decine e decine di automobilisti, la cui arroganza e inciviltà è stata duramente punita dagli agenti in divisa, capaci di elevare qualcosa come 85 contravvenzioni nell’arco di appena due ore (dalle 22 alle 24).

Il divieto di sosta è stato, come al solito, il filo conduttore di un’azione repressiva che ha interessato alcuni dei punti cruciali della movida brindisina, ovvero piazzale Lenio Flacco, via Pasquale Camassa e il lungomare Regina Margherita, nelle aree interdette al parcheggio di veicoli.

Un’autentica “strage” che testimonia l’inflessibilità della Polizia Locale - e, in particolare, del comandante Antonio Orefice - nel combattere le condotte non conformi alla normativa in materia, in uno alla necessità di garantire la sicurezza nelle strade urbane e un’ordinata circolazione del traffico.

Ma non è finita qui. Gli agenti di servizio, infatti, hanno dato piena attuazione ad una direttiva impartita dal Comando e preordinata all’esecuzione di accurati controlli presso varie attività commerciali del centro cittadino. In quest’ottica, dei 16 esercizi pubblici “visitati” dalla Polizia Locale, la metà non è risultata in regola e ai titolari è stata inflitta una sanzione da 400 euro oper assenza del titolo autorizzatorio ai fini dell’occupazione di suolo pubblico per il ristoro all’aperto (regolamento comunale n° 36/2018).

Un altro verbale (di importo pari a 516 euro) è stato, infine, elevato per vendita in forma itinerante in area interdetta allo svolgimento di tale attività (regolamento comunale n° 97/2014). [p. potì]