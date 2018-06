Rissa tra parenti e tenta di uccidere il cognato

BRINDISI - I carabinieri della Compagnia di Brindisi hanno arrestato un pluripregiudicato 44enne di Brindisi, Gianluca Polito, per tentato omicidio in concorso con altre persone in corso d’identificazione. In particolare, nel corso di una rissa avvenuta nel primo pomeriggio nel quartiere Paradiso fra parenti, per motivi in corso di accertamento, l’uomo avrebbe investito con un’autovettura il cognato 60enne (parzialmente invalido sulle stampelle), dandosi successivamente alla fuga. La vittima è stata ricoverata in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita. L’aggressore è stato rintracciato oltre un’ora dopo i fatti.