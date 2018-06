Francavilla, scippatore seriale preso dai Cc: ma va subito «a casa»

Uno scippatore seriale è stato arrestato dai Carabinieri a Francavilla Fontana: si tratta del 23enne Crlo Taurisano. Il giovane aveva preso di mira una donna di 69enne, cui ha strappato la collanina mentre si trovava sull’uscio della propria abitazione: la vitrima riusciva solamente ad intravedere il giovane fuggire a piedi, fornendone una sommaria descrizione.

Dagli elementi forniti dalla vittima e dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a identificare e rintracciare il giovane dopo circa 20 minuti, con ancora indosso la refurtiva, nascosta negli slip, che è stata restituita alla legittima proprietaria.

Ulteriori approfondimenti hanno anche dimostrato il coinvolgimento dell’arrestato in un altro tentativo di furto con strappo, avvenuto poco prima in via Notar Longo, sempre a Francavilla Fontana e ai danni di una 69enne: anche in questo caso era stata presa di mira la collanina d'oro che è stata salvata grazie a una reazione della vittima che si è procurata lesioni superficiali giudicate guaribili in sette giorni dai sanitari del locale ospedale.

Sono tuttora in corso le indagini al fine di accertare il coinvolgimento dell’arrestato in altri episodi avvenuti in zona. Il giovane è stato posto ai domiciliari.