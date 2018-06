Aveva rubato l'identità a un correntista delle Poste ed era quasi riuscito a fare il colpo da 58mila euro, ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. In manette, con l'accusa di tentata truffa e possesso e fabbricazione di documenti falsi, è finito il 58enne napoletano Vincenzo Tammaro. L'uomo si è presentato allo sportello dell'Ufficio postale di Mesagne chiedendo il duplicato di una carta Postata in realtà intestata a un'altra persona: lui ha però esibito una carta identità con la sua foto e i dati dell'ignaro correntista. Mentre veniva eseguita l'operazione, il sistema di alert delle Poste ha segnalato l'operazione in quanto sul conto c'0erano 58mila euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri allertati dal personale delle Poste: Tammaro è stato bloccato e arrestato (e rinchiuso in carcere) mentre un complice è riuscito ad allontanarsi.