Diavolina per bruciare l’auto del figlio di un ispettore di Polizia

di Antonio Portolano

Tavolette di «diavolina», piazzate sulla gomma anteriore sinistra dell’auto poi date alle fiamme. È così che gli incendiari hanno messo a segno un attentato in piena regola poco prima della mezzanotte di ieri. Nel mirino dei malviventi è finita la Peugeot 308 del 42 brindisino R.P., figlio di un ispettore di polizia in pensione e fratello di un altro poliziotto. Il proprietario è dipendente invece di una nota azienda del settore aeronautico con base alla zona industriale. È buio fitto sul movente e sugli autori del raid incendiario.

I malviventi sono entrati in azione intorno alle 23.30 di lunedì, in via Udine - al rione Cappuccini - dando alle fiamme una Peugeot 308 cabriolet.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno avuto ragione delle fiamme in pochi minuti, ed i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Brindisi.

I sospetti di una possibile origine dolosa dell’incendio hanno trovato conferma nei rilievi successivi allo spegnimento delle fiamme.

Seguendo proprio a ritroso l’effetto provocato dalle fiamme è apparso chiaro che l’incendio sia partito dalla parte anteriore sinistra dell’auto investendo poi paraurti, cofano e vano motore. Poi sarebbero stati individuati dei frammenti di «diavolina» che sono stati isolati e repertati per essere sottoposti ad accertamenti. Il combustibile è stato piazzato tra la gomma anteriore sinistra e il parafango. Mistero fitto sul movente e i possibili autori del raid, lo stesso proprietario, sentito dai militari dell’Arma, non avrebbe proprio idea dei possibili autori non avendo problemi con alcuno.