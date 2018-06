Antonino il più votato, ma le urne premiano tanti volti «già usati»

Viene dal terzo partito più suffragato in città, il Pri, il recordman delle preferenze: è Gabriele Antonino con 1863, mentre la rappresentante femminile più suffragata della sua lista, Anna Rita Crudo, non è andata oltre i 371 voti. Molti volti «già visti» in Consiglio, tra i più suffragati e decisamente voto orientato al maschile quello emerso dalle urne. Vediamolo: in «Liberi e uguali» i più votati sono stati Sandro Antonino (328 voti) tra gli uomini e Federica Bruno Stamerra (78) fra le donne; in «Brindisi Bene comune» Giuseppe Cellie (273) e Anna Maria Calabrese (205); in «Ora tocca a noi» Giulio Gazzaneo (381) e Livia Dell’Anna (182); nel Pd Antonio Elefante (555) e Nadia Fanigliulo (224); in «Impegno sociale» Alfredo Sterpini (208) e Cosima Ruggiero (201); in «+39-Fratelli d’Italia» Massimiliano Oggiano (320) e Valentina Camassa (185); in «Noi con l’Italia» Pietro Siliberto (336) e Marina Miggiano (148); in «Movimento per la sovranità», Cesare Mevoli (296) e Lorella Livieri (40); nella «Lega» Gianluca Alparone (261) e Noemi Chianura (198); nel «Movimento 5 Stelle» Tiziana Motolese (496) e Paolo Le Grazie (434); in Brindisi Popolare prima una donna Carmela Lomartire (539) poi Rino Pierri (453); in «Idea per Brindisi» più suffragati Luciano Loiacono (644) e Tiziana Martucci (351); in Forza Italia Gianluca Quarta (681) e Caterina Cozzolino (501); in «Brindisi in alto» Umberto Ribezzi (551) e Silvia D’Aprile (231); in «Brindisi virtuosa - Udc» Antonio Pisanelli (374) e Serena Giudice (58). la grande differenza tra il primo suffragato e la prima suffragata sta nel fatto che almeno altri due o tre volti noti, tutti maschili, nelle liste maggiori sono a ridosso del più votato. Per la maggior parte si tratta di persone che hanno avuto esperienza amministrative. Ma c’è anche chi, con notevoli attività di governo, ha ottenuto pochi voti: è il caso di due ex presidenti della Provincia, Michele Errico e Nicola Frigis che sono andati, nele rispettive liste poco al di là dei 100 voti a testa.