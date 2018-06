«La donazione degli organi è un atto nobile e meritorio». Con queste frase pronunciata da Sua Santità Papa Francesco che appare sul banner montato questa mattina nella sala partenze dell'aeroporto di Brindisi il «Coordinamento regionale Trapianti» del Policlinico ha di fatto dato il via ad una delle più importanti campagne di sensibilizzazione alla donazione degli organi forse mai realizzata su questo tema che può rappresentare per molti malati una svolta di vita.

Quella frase, insieme alla immagine del Pontefice, diventerà il messaggio dell'iniziativa e svetterà sulle facciate di tutti gli ospedali pugliesi e su tutti i palazzi delle istituzioni (da Bari a Lecce a Foggia), compresa la sede della Presidenza della Regione Puglia come ha voluto lo stesso presidente Emiliano. Un gigantesco bunner di circa 200 metri quadrati verrà inoltre collocato nelle prossime ore sulla facciata dell'ospedale Perrino di Brindisi.

«L'iniziativa - spiega il prof. Loreto Gesualdo, coordinatore regionale Trapianti e presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Bari - vedrà il suo momento centrale il prossimo 7 luglio in occasione della visita a Bari di Sua Santità Papa Francesco. Per quella data il Coordinamento Regionale Trapianti Puglia, insieme alle Istituzioni regionali della Sanità, sta organizzando presso il Teatro Petruzzelli di Bari un evento pubblico per celebrare i 1500 trapianti di rene realizzati nella regione Puglia, al quale sono state invitate a partecipare le famiglie dei donatori ed i pazienti che hanno beneficiato di questo atto di amore per la vita».

Alla iniziativa hanno aderito tutte le più importanti istituzioni regionali, dalle Università di Bari, Lecce e Foggia, alle Asl della Puglia, e importanti Istituti di credito, oltre alla stessa Gazzetta del Mezzogiorno quale mediapartner.