Siffredi nel parterre della Fasano-Selva: «Una gara molto bella ma a me piace altro...»

Fasano Senza dubbio è stato il personaggio più gettonato nella pit line della Coppa Selva di Fasano, stiamo parlando dell’attore Rocco Siffredi che ha accettato di buon grado la partecipazione alla cronoscalata come pilota, ma forse non si sarebbe mai immaginato tanta attenzione su di lui.

«Una bella manifestazione questa gara - afferma l’attore - ma obiettivamente sono altre le cose che mi fanno girare la testa. Del resto la prima richiesta che ho fatto agli organizzatori è stata quella di darmi delle indicazioni bene precise, ma a modo mio. Ecco sarebbe stato molto allettante avere dei punti di riferimenti lungo il percorso con delle donne da prendere… sa questo è uno sport che mi piace molto».

Non smentisce le sue inclinazioni e del resto il suo esordio alle prove e tutto dire. Già in fase di vestizione, alla richiesta della taglia della tuta da indossare, si è fatto tradire dalle «misure», forse preso da altri pensieri o dalle abitudini di vita… sul set. Sta di fatto che al magazziniere ha ribadito di avere una XXXL. Forse credeva di essere in un altro ambito, ma di certo il magazziniere ha faticato a capire la battuta.

Di lì in poi le prove sono andate avanti tra una battuta e l’altra, ma di certo sia le dolci donzelle che gli stessi maschietti hanno evitato rigorosamente di precedere l’attore, anzi nell’ambiente circolava la voce di accostarsi a Rocco con le spalle rigorosamente al muro. Chissà se a Ronn Moss, il Ridge della soap opera Beautiful presente come testimonial dell’evento, qualcuno gli ha riferito questo luogo comune che ha preso a circolare nel paddock dall’arrivo dell’attore.

Siffredi si è presentato con i figli Lorenzo e Leonardo e la moglie Rosa Caracciolo in un quadretto di famiglia decisamente ricercato. Ma i Vip presenti alla gara organizzata dalla Egnazia corse non erano solo loro perché c’era anche Alex Belli, Savino Zaba, Ettore Bassi, Stefano Masciarelli, Patrizia Pellegrino, Pietro Genuardi, Francesca Brambilla, Gigi Mastrangelo, Andrea Montovoli e Ludovico Fremont e Mila Suarez, ma senza dimenticare l’ultima arrivata Malena che si è persa… tra le curve della Coppa Selva di Fasano.

Tommaso Vetrugno