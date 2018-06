Pregiudicato ferito e lasciato in ospedale

FRANCAVILLA - L’altra sera è arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla con una ferita da arma da fuoco alla gamba. C.V., 21 anni, di Manduria, persona già nota alle forze dell’ordine, è stato preso in cura dai medici del Camberlingo che, dopo avergli praticato la cure del caso, nel corso della stessa nottata lo hanno dimesso.

Il giovane manduriano è stato interrogato dai carabinieri della compagnia della città degli Imperiali e dagli investigatori della compagnia di Manduria. I militari dell’Arma stanno cercando di capire se il ferimento del giovane possa essere messo in collegamento con la rapina messa a segno, sempre l’altra sera, in una ferramenta ubicata a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, dove due banditi, armati di pistola, hanno avuto una colluttazione con il titolare dell’esercizio commerciale e con un cliente.

Anche se tra i due fatti dovesse esserci un collegamento, al momento gli investigatori non sono riusciti a trovare prove del collegamento. Infatti, nei confronti del 21enne di Manduria, dopo l’interrogatorio da parte dei carabinieri, non è stato adottato alcun provvedimento restrittivo. Il giovane è stato dimesso dall’ospedale e ha potuto fare ritorno a Manduria.

M.Mong.