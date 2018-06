Esce fuori strada con la moto, muore 56enne

MANDURIA - Curva killer: in un incidente, accaduto ieri mattina lungo la circonvallazione di Manduria (Taranto), ha perso la vita Antonio Cinieri, 56 anni, di Francavilla Fontana.

La vittima di questa ennesima tragedia della strada viaggiava su un scooter Suzuki 400 quando, per cause in corso di accertamento da parte dei vigili urbani di Manduria, ha perso il controllo della moto ed è finito rovinosamente sull’asfalto.

Immediatamente soccorso dal personale di un’ambulanza del 118, che è stata fatta arrivare sul luogo dell’incidente dalla centrale operativa del servizio di emergenza sanitaria, il 56enne francavillese è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Giannuzzi di Manduria, dove il suo cuore ha cessato di battere per sempre poco dopo.

Dei rilievi che servono per ricostruire la dinamica dell’incidente si sono occupati, per l’appunto, gli agenti della Polizia municipale di Manduria. Di certo c’è che Antonio Cinieri indossava il casco, ma neanche questo è servito a strapparlo alla morte. Lungo il tratto di strada, sito in prossimità di una nota cantina, dove è avvenuto il sinistro in passato sono successi diversi altri incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Una delle ipotesi al vaglio degli agenti della Polizia locale è che il 56enne francavillese stesse facendo ritorno a casa quando, percorrendo la circonvallazione di Manduria, imboccata una curva, ha perso il controllo della sua moto.

L’impatto con l’asfalto è stato molto violento. Che le condizioni del conducente della moto, unico mezzo coinvolto nell’incidente, fossero molto gravi è apparso subito evidente ai soccorritori, che hanno subito trasportato il 56enne francavillese al Pronto soccorso dell’ospedale di Manduria. Per Antonio Cinieri non c’è stato, purtroppo, nulla da fare.