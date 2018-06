Ceglie, un’estate di appuntamenti con «Libriamo»

CEGLIE - Si rinnova, per il quarto anno consecutivo, l’apprezzata tradizione della rassegna letteraria estiva «Libriamo» organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale «Gioia» di Ceglie Messapica.

La rassegna si avvale per questa quarta edizione, anche, della preziosa collaborazione della libreria Pensiero Bambino, del Presidio di Libera Ceglie Messapica e Unitre Ceglie Messapica. Media partner : Idea Radio e Ceglie Oggi.

Cinque appuntamenti, da Giugno a Settembre, con scrittori ed ospiti noti e apprezzati dal pubblico e critica, che si alterneranno nelle piazze e nei luoghi della cultura del Borgo Antico messapico, abbinando piacevoli momenti di svago a interessanti occasioni di crescita culturale per decine di persone pronte ad ascoltare e confrontarsi.

La rassegna prenderà il via venerdì 22 giugno, alle ore 21, in Largo Ognissanti, con lo spettacolo musicale «Lucio Dalla – Alda Merini tra canzoni e poesie» dove le canzoni del cantautore bolognese, completamente riarrangiate, si alterneranno alle indimenticabili poesie della Merini, in un progetto che coinvolge il pubblico fin dalle prime note e che ripercorre, con canzoni, poesie, aneddoti e curiosità, la loro carriera artistica.

Spazio, anche, alla lettura per ragazzi con il fumetto «Nostra madre Renata Fonte» di Ilaria Ferramosca e Gian Marco De Francisco, venerdì 6 luglio alle ore 18 nella sala del MAAC. Il libro, con introduzione di don Luigi Ciotti e uno scritto di Gian Carlo Caselli, ripercorre la breve vita di Renata Fonte, dall’ascesa in politica alla lotta contro le ecomafie per salvare il territorio a lei caro, dai primi successi in politica ai sacrifici personali che ha dovuto affrontare.

Mercoledì 11 luglio sarà la volta di Leonardo Palmisano con «Tutto torna. Il primo caso del bandito Mazzacani» che inaugura l’esordio alla narrativa di uno dei giornalisti d’inchiesta più talentuosi del paese. Leonardo Palmisano unisce le sue competenze di giornalista di cronaca giudiziaria e malavita con il piacere e il piglio del racconto d’azione. Un romanzo che guarda alla grande serialità televisiva americana, da breaking bad a true detective, passando per le nostrane Gomorra e Suburra.

Per commemorare la figura di Aldo Moro, lunedì 16 luglio, nel Chiostro della Med Cooking School, Simona Zecchi presenterà «La criminalità servente nel caso Moro», un libro-inchiesta scottante dove la giornalista fa emergere fatti inediti e informazioni poco note. La serata prevede l’intervento dell’On. Gero Grassi, già componente della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul rapimento e morte di Aldo Moro.

Chiude la rassegna a settembre, la Senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria e relatrice della Legge sulle Unioni Civili con il libro «L’Italia che non c’era».

La rassegna gode del Patrocinio del Comune ed è realizzata grazie alla sensibilità di Supermercati Dok, Moon Shine Cafè, Bloomig Garden Center, Domas Immobiliare, Edicola Machiavelli, Il Borgo B&B, Il Cesto, Heritage Parrucchieri, Cartolandia e Suma Negozi di Quartiere.