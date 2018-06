Un’emozione chiamata libro al via ad Ostuni

La presentazione de: «Il Corano senza veli» di Magdi Cristiano Allam apre domenica pomeriggio, alle ore 19.30, in piazzetta San’Oronzo, la XXII edizione di «Un’emozione chiamata libro».

A partire da domani, la storica kermesse letteraria la cui direzione artistica è stata affidata allo scrittore e regista di origini tarantine Fabio Salvatore ed organizzata dall’assessorato alla Cultura e al Turismo, sarà concentrata in quattro intense serate all’insegna della parola scritta e della vita vissuta.

Domani, dopo il libro di Allam, alle ore 20.30, seguirà la presentazione del libro di Carmelo Abbate: «Gli uomini sono bastardi. Dieci storie nere e perfettamente italiane» mentre alle ore 21.30 si chiuderà col libro di Marcello Introna: «Il castigo di Dio».

Promossa da Magna Grecia Awards e Librinfaccia con la collaborazione della consulta del Forum della Società Civile e il calendario degli appuntamenti proseguirà domenica 17 giugno, in piazzetta San’Oronzo: alle ore 19.30 con la presentazione del libro di Antonio Caprarica «Royal Baby. Vite magnifiche e viziate degli eredi al trono»; alle ore 20.30 col talk con Rocco Lombardo, autore del libro «Odio platonico» e Fabrizio Monopoli autore del libro «La strana passione»; e alle ore 21.30 con la presentazione del libro di Francesco Carofiglio «Jonas e il mondo nero».

Il 24 giugno, sempre in piazzetta San’Oronzo, alle ore 19, Corrado Fortuna presenterà il suo libro: «L’amore capovolto»; alle ore 20 seguirà il talk con Giampietro Ghidini, autore del libro «Lasciami volare» e Don Aniello Manganiello, autore del libro «La meglio gioventù di Scampia» e alle ore 21 vi sarà la presentazione del libro di Francesco Maria Bovenzi “Solo con il battito del cuore» e si chiuderà alle ore 22 col libro di Antonio Dikele Distefano «Non ho mai avuto la mia età».

Ancora da individuare il luogo che accoglierà il Questore di Brindisi, Maurizio Masciopinto, autore del libro «Portati ‘o pigiama» e la giornalista Federica Angeli, nota per le sue caustiche inchieste sulla mafia romana, autrice del libro «A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta» che si dovrebbero svolgere il prossimo 1° luglio nella marina di Ostuni in orari da definire - Presentazione del libro di Maurizio Masciopinto “Portati ‘o pigiama”

«La bellezza di questa XXII edizione – dice il direttore artistico, Fabio Salvatore – è rappresentata dalle voci dei protagonisti che la compongono. Abbiamo scelto di raccontare storie di vita, appartenenti a eroi contemporanei, a donne e uomini coraggio, capaci con la loro forza d’animo di rendere migliore il posto in cui viviamo. Durante le quattro serate in calendario, le presentazioni dei testi letterari saranno condotte attraverso la formula del talk, del dialogo che rende più immediato l’incontro inteso come confronto».

«Le prossime quattro domeniche di giugno e la prima di luglio – spiega l’assessore Vittorio Carparelli – saranno dedicate alla cultura, all’attualità e soprattutto alla letteratura, con la tradizionale rassegna ostunese che quest’anno si rinnova sia nella forma che nei contenuti». [a. guag.]

​