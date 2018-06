Scontro tra scooter e auto, muore conducente moto

BRINDISI - Un incidente mortale si è verificato a Brindisi, nel centro abitato, al quartiere Bozzano: ha perso la vita un 40enne, Alfredo Biasco, che viaggiava in sella a uno scooter T-Max che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda. Secondo quanto ricostruito, l’incidente si sarebbe verificato mentre il conducente della Fiat Panda si muoveva da un parcheggio in via Germania per immettersi sulla corsia di marcia. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenute alcune pattuglie della polizia locale. In fase di ricostruzione l'esatta dinamica dei fatti.