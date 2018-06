Rubano la spesa usando il passeggino come... carrello

di Antonio Portolano

Il passeggino, con all’interno il loro bimbo usato come copertura, per fare spesa all’ipermercato, senza passare tuttavia dalla cassa a pagare, nella speranza probabilmente di riuscire a sviare i controlli. Ma il singolare stratagemma usato da M.L. 44enne e L.G. 39enne, entrambi di Maruggio (Taranto) non è bastato alla coppia a farla franca. Entrambi sono stati sorpresi e denunciati per furto aggravato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Brindisi. I militari, chiamati dal personale del supermercato del centro commerciale che avevano notato i movimenti sospetti della coppia di tarantini in trasferta con prole a seguito, non hanno impiegato troppo a rendersi conto di quanto accaduto e recuperare l’intera refurtiva.

Le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, mostravano chiaramente la coppia, all'interno del supermercato de «Le Colonne», mentre facevano incetta, dai banchi di vendita, di vari prodotti alimentari nascondendoli nel passeggino del figlioletto.

Quando sono stati fermati, dopo le barriere situate alle casse, dal personale addetto alla vigilanza interna e dai militari intervenuti subito sul posto per gli accertamenti del caso, è stato riscontrato che mentre giravano per il supermercato prelevavano dagli scaffali scatolette di tonno, formaggi, salumi ecc. Ma non solo cibo per adulti, c’erano anche prodotti per il bimbo che era all’interno del passeggino.

La refurtiva recuperata è stata contestualmente restituita al responsabile dell'esercizio. Il «bottino» ammontava a poco meno di un centinaio di euro.