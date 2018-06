E iniziato lo scorso 14 maggio presso il campo football Park D'Ippolito a Latiano la X edizione del «Mariolino day» che si concluderà anche quest'anno l'11 giugno. L'iniziativa organizzata dai tanti amici di Mario (Mariolino) Gagliani, morto 10 anni fa a 16 anni è diventato ormai un appuntamento nel calendario delle iniziative forse più sentite di questa cittadina. Il programma prevede sabato l'avvio di un torneo di calcetto a 5 che si concluderà appunto l'11 giugno con una serie di eventi anche musicali. «Tutto questo è per Mariolino - spiegano in una nota gli oganizzatori - affinchè il ricordo di un amico rimanga indelebile e raduni tanti ragazzi sotto lo stesso cielo».

Ecco il programma:

La finale si disputerà, appunto, lunedì 11 giugno.

Durante la giornata alle ore 16:00 ci sarà un triangolare con i piccoli calci

Alle ore 19:00 ci sarà il 3’ e 4’ posto

Ore 20:00 Gran Finale

A seguire premiazione di tutte le squadre partecipanti

Subito dopo alle 22:00 si esibiranno i Seventy Level in un concerto Live !!

Durante questi anni il torneo dell’amicizia Mariolinoday è cresciuto sempre di più, diventando un luogo di incontro per tutti i ragazzi di ogni età !!

Il torneo ha la durata di un mese , ogni anno facciamo la finale l’11 giugno perché è il compleanno di Mariolino che quest’anno doveva compiere 26 anni.

Durante il Memorial saranno ricordati anche altri giovani prematuramente scomparsi. Tra questi: Fabrizio Dellifiori, Antonio Lamarina, Michela Bardaro, Alessio Mustich, Graziana Baldari.

«Lo scorso anno nel Parco Pigna a Latiano luogo - si legge in una nota - in cui sono nate le nostre amicizie è stato piantato un albero di ulivo donato dagli amici di Mariolino in memoria di tutti i giovani scomparsi. Con una targa: ai nostri insegnanti.

«Il Mariolinoday - scrivono ancora gli amici organizzatori del torneo - è un Memorial che tocca i cuori di tutti e continua a coinvolgere sempre più ragazzi che in qualche caso non hanno conosciuto Mariolino. Questa per noi è una grande soddisfazione e ci dà la forza di continuare ancora».