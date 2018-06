Processione a Brindisi il vescovo cade da cavallo

Vincenzo Sparviero

Brindisi - È scivolato dalla sella, cadendo rovinosamente sul selciato. Ha rischiato davvero grosso, ieri sera intorno alle 19, l’arcivescovo della diocesi Brindisi-Ostuni, mons. Domenico Caliandro. Alla fine, per lui, due costole rotte e tanta, tanta paura.

Per tenere viva una tradizione secolare, che prevede la processione del Corpus Domini con il Pastore della Chiesa locale in sella ad un destriero, il prelato è salito come ogni anno sul cavallo. Il corteo religioso era appena uscito dalla Curia quando in via Montenegro, poco prima di arrivare sul lungomare, l’arcivescovo è caduto sbattendo violentemente la spalla. I soccorsi sono intervenuti immediatamente.

Monsignor Caliandro, sia pure visibilmente provato, è rimasto vigile ma perdeva sangue dal naso. Il prelato è stato subito condotto al Pronto soccorso del «Perrino», dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti possibili, anche durante la notte. In ospedale dovrebbe restare almeno un paio di giorni per ulteriori esami. Comunque, tutto sommato, è andata bene dopo quella caduta dal cavallo che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerando l’altezza dell’animale ma anche la mole di mons. Caliandro che - a differenza del predecessore Rocco Talucci (ben più minuto) - è alto più di un metro e ottanta ed ha un peso notevole.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di centina di fedeli, che attendevano nel centro storico della città il passaggio della processione del Corpus Domini: uno dei riti religiosi più sentiti dalla comunità cristiana. La processione è poi proseguita con il Santissimo Sacramento portato a piedi, sotto al tradizionale baldacchino sorretto dai volontari dell’Ordine di Malta. Qualcuno avrebbe preferito che tutto finisse lì e che ci si raccogliesse in preghiera per l’arcivescovo. Poi, quando dall’ospedale sono arrivate le prime - rassicuranti - notizie, un’anziana si è lasciata scappare: «Il Santissimo lo ha miracolato... ma se l’è vista brutta».