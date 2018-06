San Donaci, attentatore diventa torcia umana dopo l'incendio di un'auto

Ha dato fuoco a un'auto ma è rimasto vititma del suo stesso gesto rischiando di trasformarsi in una torcia umana. Un 31enne di San Donaci, Carmelo Del Prete, 31 anni, per incendio doloso e ricettazione. Poco dopo mezzanotte, in via Galilei veniva incendiata, con liquido infiammabile, un’autovettura Mercedes Classe “A”, di proprietà di un 37enne del luogo. L’autore fuggiva a bordo di una Fiat Uno, poi rinvenuta abbandonata nei pressi, risultata asportata nella giornata di ieri in San Pietro in Vernotico.

Dagli immediati accertamenti, è emerso che la vettura era stata abbandonata poiché le fiamme avevano investito l’attentatore e di conseguenza gli interni della macchina, rimasta danneggiata. Gli investigatori hanno quindi ricostruito la dinamica dell’evento ed individuato la via di fuga del malfattore, rinvenendo lungo il tragitto alcuni indumenti parzialmente combusti ed intrisi di liquido infiammabile, che sono stati sequestrati.

Le immediate ricerche, infine, hanno consentito di rintracciare e trarre in arresto il Del Prete presso il Pronto Soccorso di Brindisi, con evidenti ustioni al torace ed agli arti superiori, compatibili con l’evento. L'uomo, in seguito a perquisizione domiciliare nella sua abitazione, è stato anche trovato in possesso di un altro paio di guanti aventi la stessa marca e modello di quelli trovati nei pressi dell’incendio, nonché altro materiale per lo scasso, il tutto sottoposto a sequestro.

L'attentatore è stato posto agli arresti nella struttura ospedaliera.