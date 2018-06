Ceglie, la grande parata delle bande

Adele Galetta

CEGLIE - La banda, una tradizione pugliese dove un posto di rilievo appartiene a Ceglie Messapica, tra storia e contemporaneità nella prima edizione del “Giro Banda”, il Festival organizzato dall’Associazione “Giovani Musicisti Antonietta Amico”, con la collaborazione del Comune e la partecipazione della Regione Puglia. La parata delle Bande si terrà il 13 giugno, giorno in cui si celebra a festa il Patrono di Ceglie Messapica, Sant’Antonio da Padova e che, ufficialmente, coincide con l’apertura dell’estate. L’Orchestra di Fiati “Giuseppe Chimenti” di Montemesola diretta dal M° Lorenzo De Felice, l’Orchestra sinfonica di Fiati “Davide Delle Cese” di Bitonto diretta dal M° Vito Vittorio Desantis, la Banda musicale “Giuseppe Verdi” di Francavilla Fontana e la Banda messapica diretta dal M° Michele Vitale, sfileranno per le vie della città e si alterneranno in Piazza Plebiscito a partire dalle ore 21 con un repertorio che spazierà dalle aree d’opere, alla musica classica, contemporanea e colonne sonore.

Con una sorpresa finale. Tutta la parte artistica dell’evento è curata dal Michele Vitale mentre quella organizzativa dal fratello Pasquale, figli di Giuseppe Vitale che nel 1994 ha costituito la Banda “Antonietta Amico” formata da 42 giovani elementi, molti dei quali già diplomati al Conservatorio e facenti parte di altri importanti gruppi musicali regionali e nazionali, portando in alto una tradizione musicale che, dai documenti emersi, ha avuto origine nella città messapica nel 1835 e che si è protratta, con successo, fino agli anni cinquanta.

Bisogna risalire fino al 1975 per rivedere sulle piazze una banda di eccellenza, grazie all’imprenditore cegliese Rocco Leporale che formò la famosa “Nuova Salisburgo musicale delle Puglie” con la direzione artistica del M° Vincenzo Alise che, per celebrare la costituzione del nuovo complesso bandistico, compose la “Familiare” (dal nome del negozio commerciale di Leporale), una marcia sinfonica di difficile esecuzione, caratterizzata dal canto caratteristico ed inconfondibile dei flicorni baritoni e dei sassofoni, dagli squilli degli ottoni intrecciati dal ritmo scandito dalle percussioni. Due anni dopo, nel 1977, nacque una seconda formazione diretta dal M° Gioacchino Ligonzio. Per l’occasione il M° Vitantonio Vitale compose la marcia sinfonica “Ceglie ‘77”. Dagli anni Ottanta fino ai primi anni Novanta, tanti sono i Maestri, di fama nazionale ed internazionale, che si sono avvicendati nella direzione delle bande cegliesi.