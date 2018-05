Una maratona scolastica per il futuro sostenibile di Brindisi

Dopo le iniziative di Catania, Caltanissetta e Pescara ora è la volta di Brindisi, con la manifestazione dal titolo “Sail to the Future” #FuturaBrindisi #PNSD, organizzata dal Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “Ettore Palumbo” e dall’II.SS. “Ettore Maiorana”, con il patrocinio del Comune di Brindisi.

Nei giorni 4, 5 e 6 giugno 2018, il Palazzo Granafei-Nervagna sarà il centro attorno a cui si svilupperanno iniziative formative e confronti per raccontare e approfondire i temi del PNSD con laboratori, aperti alla comunità scolastica, buone pratiche, gare di robotica e di innovazione, hackathon e concorsi per le scuole. La cerimonia di apertura avrà luogo al Teatro Verdi, lunedì 4 giugno alle ore 9.30; nella stessa mattinata del 4 inizieranno le attività di formazione per studenti e docenti, a Palazzo Guerrieri; l’esposizione di buone pratiche digitali delle scuole pugliesi, tra cui anche gare di robotica, nella piazza antistante il teatro; il campus vela e canottaggio sul Lungomare Regina Margherita.

A palazzo Granafei-Nervegna si svolgerà il primo hackathon civico delle scuole di Brindisi, “Civic Hack Brindisi”, una vera e propria maratona progettuale durante la quale 78 studentesse e studenti, provenienti da tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Brindisi, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, lavoreranno insieme con l’obiettivo di contribuire alla crescita e al futuro sostenibile del territorio.

Sempre a palazzo Granafei-Nervegna avrà luogo il “Model UNEP”, una simulazione dei lavori negoziali del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP); 80 studentesse e studenti provenienti dalle scuole della Regione Puglia, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, lavoreranno insieme con l’obiettivo di immaginare nuovi modelli e soluzioni innovative per contribuire al raggiungimento dell’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE TRE GIORNATE