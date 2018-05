 «Arnaldo Travaglini indicato assessore a cultura, sport e teatro»

«L’unanime condivisione mi dà ulteriore forza e entusiasmo. Sono un cittadino come tutti quanti gli altri, non voglio essere etichettato come politico. Non sono legato a nessuna delle liste che appoggiano il candidato. Sono un libero pensatore». Così, nelle scorse ore, Arnaldo Travaglini, in una conferenza stampa con il candidato sindaco Giacomo detto Massimo Ciullo (coalizione Lega Salvini Puglia; Movimento+39 Fratelli d’Italia; Movimento nazionale per la Sovranità, Noi con l’Italia), che ha ufficializzato il ruolo super partes da assessore del giornalista, che fino a novembre dello scorso anno ha guidato la redazione brindisina della «Gazzetta».

Ciullo ha presentato Travaglini riferendo dell’unanime consenso manifestato dalla coalizione alla proposta di coinvolgere nella squadra di governo il giornalista in caso di vittoria il 10 giugno ed ha ancora sottolineato che le deleghe di cui Travaglini dovrebbe occuparsi sono quelle della la cultura e dei i parchi, dello sport e del teatro.

Tutto si sarebbe concretizzato nel giro di poche ore perché, parole del candidato sindaco, ci si è incontrati nel pomeriggio di domenica 27 maggio, dopo un primo approccio avvenuto al termine del confronto fra i candidati organizzato dall’Ance.

La sintonia sulle questioni da affrontare sembra sia stata subito raggiunta. È stato Travaglini a parlare di impegno per affrontare le questioni rilevanti dei quartieri ghetto e della gente che vive ai margini. Ed ha esplicitato ancora amo’ di metodo di lavoro: «C’è tanta trascuratezza in città. Spesso rimaniamo indifferente davanti a tante cose che non vanno, come se fosse normale. Chiederò consigli e suggerimenti da parte di chiunque».