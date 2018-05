La «Scuola salpa verso il futuro»a Brindisi l'evento nazionale

Unica tappa in Puglia, a Brindisi, il 4, 5 e 6 giugno, “SAIL TO THE FUTURE” #FUTURABRINDISI #PNSD, iniziativa didattica e formativa promossa dal MIUR all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Obiettivo dell’iniziativa è sviluppare l’innovazione metologico-didattica nelle scuole italiane, offrendo alle nuove generazioni l’occasione di acquisire le competenze richieste dalla moderna società, formare i docenti alle novità del processo insegnamento-apprendimento e consentire lo scambio di positive esperienze didattiche fra le scuole.

La tre giorni di formazione, dibattiti ed esperienze è organizzata dal Liceo delle Scienze Umane e

Liceo Linguistico “Ettore Palumbo” e dall’II.SS. “Ettore Maiorana”, con il patrocinio del Comune di

Brindisi.

Centinaia gli istituti pugliesi che parteciperanno all’iniziativa; oltre 100 i workshop di formazione, realizzati da più di 40 formatori; Teatro Verdi, Palazzo Granafei-Nervegna, Palazzo Guerrieri, piazza Sottile de Falco i luoghi che ospiteranno la manifestazione.

La cerimonia di apertura avrà luogo al Teatro Verdi, lunedì 4 giugno alle ore 9.30; nella stessa mattinata del 4 inizieranno le attività di formazione per studenti e docenti, a Palazzo Guerrieri; l’esposizione di buone pratiche digitali delle scuole pugliesi, tra cui anche gare di robotica, nella piazza antistante il teatro; il campus vela e canottaggio sul Lungomare Regina Margherita.

A palazzo Granafei-Nervegna si svolgerà il primo hackathon civico delle scuole di Brindisi, “Civic Hack Brindisi”, una vera e propria maratona progettuale durante la quale studentesse e studenti, provenienti da tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Brindisi, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, lavoreranno insieme con l’obiettivo di contribuire alla crescita e al futuro sostenibile del territorio.

Sempre a palazzo Granafei-Nervegna avrà luogo il “Model UNEP”, una simulazione dei lavori negoziali del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), durante la quale 80 studentesse e studenti, provenienti dalle scuole della Regione Puglia, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, lavoreranno insieme con l’obiettivo di immaginare nuovi modelli e soluzioni

innovative per contribuire al raggiungimento dell’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

Il mare sarà, infatti, il filo conduttore della manifestazione, un mare visto come opportunità di sviluppo, mezzo di contaminazione e arricchimento culturale, viaggio verso il futuro. E la nostra città, che col mare ha un legame atavico, col suo unico porto naturale, non poteva che essere lei ad ospitare la tappa pugliese e ad accogliere studenti, docenti e dirigenti scolastici provenienti dall’intera regione.

«Si tratta - dice la professoressa Maria Oliva, dirigente del Liceo Palumbo di Brindisi, con una sede distaccata a Latiano - di una iniziativa didattica-formativa che mira a promuovere e a diffondere l'innovazione metodologica didattica nelle scuole, a formare i docenti e a consentire lo scambio di buone pratiche tra scuole. Il termine sail (salpare) vuole ricordare l'evento in programma della regata del 6 giugno della Brindisi-Corfù. Una metafora che ci lega sia la mare che al futuro».

ECCO IL PROGRAMMA