Riflettori nuovamente puntati sulla Multiservizi. La società partecipata del Comune di Brindisi, infatti, è stata “visitata” di recente - e per l’ennesima volta - dai Carabinieri nell’ambito di un indagine che la Procura ha avviato in relazione alla della gestione del canile di contrada Santa Lucia affidata (e poi tolta) alla stessa società in house. I militari dell’Arma hanno acquisito la documentazione inerente l’affidamento stesso, ma al momento non risulta alcun indagato, trattandosi della prima fase dell’inchiesta in essere.

La gestione del canile da parte della Multiservizi venne deliberata nel 2015 per un corrispettivo di 30mila euro al mese, all’indomani di un provvedimento di sequestro della struttura da parte dei Nas in conseguenza di una indagine sulla contaminazione dell’acqua utilizzata per il lavaggio dei box. Affiancata dai volontari della Lepa, la partecipata ha conservato l’affidamento per un anno e mezzo, mettendosi poi da parte a inizio 2017 in risposta (polemica) ad una serie di richieste avanzate al Comune e non soddisfatte (in primis, fatture e rimborsi non pagati).

La stessa Multiservizi ha poi pubblicato un avviso per manifestazioni di interesse per l’assistenza e la cura degli animali ospiti del canile, ma la procedura negoziata è ancora in itinere. Altra bufera in vista, insomma, sulla partecipata del Comune, a pochi giorni di distanza dall’arresto dell’amministratore di fatto della stessa Multiservizi, Daniela Pietanza, accusato di aver fatto pressione sul personale della società affinchè votassero il consigliere Pasquale Luperti alle elezioni del 2016.