Una casa di riposo abusiva è stata sequestrata a Mesagne dai Carabinieri del Nas di Taranto perché prova di ogni autorizzazione. L'operazione è frutto di un accertamento svolto dai militari dell'Arma unitamente a personale dell'Asl e del servizio sociale comunale. Nel corso di un controllo è emerso che la struttura - destinata ad ospitare anziani autosufficienti e non autosufficienti - oltre ad essere priva di autorizzazione rilasciata da parte del Comune di Mesagne era carente dei requisiti organizzativo gestionali per poter ospitare persone affette da grave deficit psico-fisico, come prescrive al riguardo la legge regionale. Pertanto il dirigente dell’Area sociale e Culturale del Comune di Mesagne a seguito di quanto accertato in sede di ispezione ha disposto l’immediata chiusura della Casa di riposo ed il contestuale trasferimento degli 11 anziani ospiti, di cui 2 autosufficienti e 9 non autosufficienti, presso i rispettivi nuclei familiari o altri idonei complessi autorizzati. Il valore complessivo della struttura ammonta a 800.000 €.