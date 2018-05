Sono stati arrestati dai Carabinieri di Francavilla Fontana due giovani ritenuti autori di una rapina messa a segno alcuni mesi fa nei confronti di un dipendente di una ditta che si occupa nella gestione di videoslot. Le manette, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi, sono scattati per Alessandro Taurisano, 25 anni (conosciuto come Alex Taurisano, cantante) e Euprepio Balestra, 21, entrambi di Francavilla. I due, entrambi con il volto coperto e uno armato di pistola, avvicinarono un pick up con a bordo due dipendenti della ditta Distante che avevano ritorato il denaro da alcune slot machine: approfittando di un attimo di sosta, avevano infranto a calci il vetro dell'auto, tolto le chiavi dal cruscotto e minacciato i due dipendenti facendosi consegnare i soldi, circa 2mila euro. Subito dopo la fuga.

Nel corso delle immediate indagini i carabinieri hanno rinvenuto un passamontagna e una felpa: primi indizi che, insieme ad alcuni fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito ai militari di risalire all'identità dei due malviventi ricostruendo i loro movimenti. Per quanto riguarda l’arma utilizzata, una pistola Beretta con matricola abrasa, è stata rinvenuta durante una perquisizione dopo la rapina nella disponibilità del Taurisano, che l’aveva nascosta all’interno di un muretto a secco nei pressi della sua abitazione.Da qui l'informativa alla Procura e la richiesta di arresto (concessa) per rapine e detenzione e porto illegale d'arma.

Balestra è stato rintracciato presso la sua abitazione mentre a Taurisano il provvedimento di arresto è stato notificato in carcere dove si trova detenuto per il reato detenzione al fine di spaccio di stupefacente.