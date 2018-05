Un trentenne della provincia di Bari è stato denunciato nel Brindisino per truffa e sostituzione di persona: si sarebbe presentato come un appartenente alla Guardia di Finanza per vendere riviste militari e gadget. Le indagini sono state condotte dai finanzieri di Francavilla Fontana (Brindisi). Secondo la ricostruzione fornita dal denunciante, un imprenditore, l’uomo avrebbe proposto l’acquisto di un abbonamento alla rivista della Guardia di Finanza con l'invio di alcuni gadget militari, a fronte del pagamento di un corrispettivo. Avrebbe anche specificato, nel corso della conversazione telefonica, che l’adesione all’abbonamento avrebbe potuto essere comunicata ai colleghi finanzieri in caso di eventuali controlli fiscali. Alcuni giorni dopo il contatto telefonico, nonostante il diniego, all’imprenditore è stato fatto recapitare, per mezzo di un operatore di una società di spedizioni, un pacco contenente il materiale, non accettato però dalla vittima.