Perde il controllo dell'auto e muore nel Brindisino

OSTUNI (BRINDISI) - Una donna di 22 anni, Giada Uggenti, è morta in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale che collega Ostuni a Torre Pozzelle, nel Brindisino.

Secondo quanto ricostruito, la donna era alla guida di Fiat Panda e ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Dietro di lei, in un’altra autovettura, c'era il marito che ha visto la scena, senza poter fare null'altro che tentare un disperato soccorso.

La 22enne è stata condotta in ospedale a bordo di un’autoambulanza: è morta poco dopo l’arrivo al noscomio di Ostuni.