Un 52enne è stato arrestato dai Carabinieri di Cellino San Marco perchè trovato in possesso di una pistola. Le manette sono scattate ai polsi di Marcolino Andriola: l'uomo è stato sorpreso nella serata di ieri nei pressi di un bar di Cellino San Marco, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un revolver marca Franchi Llama, calibro 38 special, con matricola abrasa, e 4 proiettili. L'arma e le munizioni sono state sottoposte a sequestro. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la provenienza dell'arma e l'eventuale utilizzo in azioni delittuose. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Già in passato, Andriola era stato arrestato per detenzione illegale di armi. Nel 2007 fu sorpreso con un fucile da caccia semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa e relativo munizionamento; tre anni prima finì nuovamente in manette poiché trovato in possesso di una pistola Beretta modello 81 calibro 7.65 con matricola abrasa e 10 proiettili dello stesso calibro e 6 proiettili calibro 6 corto.