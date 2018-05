Sono iniziati questa mattina nei pressi della zona Pip di Latiano i lavori di bonifica del Canale Reale. L’intervento riguarderà il tratto compreso tra Villa Castelli e il territorio di Latiano al confine con il Comune di Mesagne.

Le enormi macchine dell’impresa “Martellone Srl” che si è aggiudicata i lavori stanno ripulendo da questa mattina l’area a ridosso dell’ex ospedale psichiatrico di “Villa Romatizza” di proprietà della Asl in vista della cerimonia di avvio ufficiale dell’opera in programma per il prossimo 21 Maggio.

La stessa Asl nelle prossime eseguirà anch’essa gli interventi di pulizia dell’intera area e la potatura dei bellissimi alberi secolari. Su questa struttura abbandonata il direttore della Asl Pasqualone ha annunciato la possibilità di realizzare un “Centro per la lavorazione del plasma”. In merito a questa ipotesi sapremo nelle prossime settimane.

Intanto si lavora per preparare l’area in vista della cerimonia di inaugurazione dei lavori del Canale organizzata dalla Regione Puglia, dal Consorzio di bonifica dell’Arneo e dall’Associazione “L’Isola che non c’è”. All’evento sono stati invitati il governatore Michele Emiliano, il prefetto di Brindisi, Valerio Valenti, il commissario di Brindisi Santi Giuffrè, i sette sindaci dei Comuni interessati i consiglieri comunali di Latiano e i vertici di tutti gli enti coinvolti (Anas, Aqp, Consorzio di Torre Guaceto, Adp, l’Asl di Brindisi) interessati a questo corso d’acqua.

«Nelle prossime ore - come assicura l'Asl - sono previsti anche i lavori di pulizia del bellissimo parco dell’ex ospedale psichiatrico di Villa Romatizza di proprietà della Asl, area che si trova a ridosso del Canale dove si terrà la cerimonia di avvio del cantiere dei 25 km di canale, prevista per il giorno 21 maggio.

“L’intervento di oggi su questo importante corso d’acqua che interessa un vasto territorio del Brindisino - dice l’ex assessore regionale e consigliere delegato del presidente della Regione, Anna Maria Curcuruto - da’ l’avvio ad una serie di iniziative per la valorizzazione e bonifica di questo corso d’acqua che sfocia nell’area protetta di Torre Guaceto, una delle riserva naturali più importanti della Regione”.