Principessa Zeid Giordania visita base Unhrd a Brindisi

BRINDISI - La principessa Sarah Zeid di Giordania ha visitato oggi la Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi. Fortemente impegnata nel campo della salute e del benessere delle donne, dei neonati, dei bambini e degli adolescenti nelle crisi umanitarie, la principessa - è detto in una nota del Programma alimentare mondiale (Pam-Wfp) - ha partecipato all’incontro annuale della divisione di nutrizione dell’agenzia Onu, in corso in questi giorni presso la base di Brindisi.

«Una buona nutrizione è alla base dello sviluppo sostenibile, della pace e della sicurezza. È l’ingrediente fondamentale senza il quale si perdono gli effetti positivi degli altri tipi di intervento e di assistenza, condannando le persone più vulnerabili di questo pianeta a un ciclo di dipendenza, fallimento e frustrazione che dura per generazioni», ha detto la principessa a una platea di 130 nutrizionisti del Pam arrivati a Brindisi da 55 Paesi. Lauren Landis, la direttrice della divisione di nutrizione del Pam, nel presentarla ha ricordato l'impegno della principessa a favore delle organizzazioni umanitarie per ridurre la mortalità delle madri, dei neonati e dei bambini vittime di conflitti e violenze.

Secondo gli ultimi dati del Rapporto globale sulla nutrizione del 2017, a livello mondiale una persona su tre è malnutrita. In tutto il mondo, sono 55 milioni i bambini sottopeso rispetto alla loro altezza e 155 milioni quelli che soffrono di deficit della crescita. Allo stesso tempo, 41 milioni di bambini sono sovrappeso e 2 miliardi di adulti sono sovrappeso o obesi. A livello mondiale, nell’88% dei Paesi si riscontrano due o tre forme di malnutrizione contemporaneamente. Nel 2017, il Programma alimentare mondiale ha assistito 16,3 milioni di donne e bambini in 55 Paesi con programmi specifici di assistenza sulla nutrizione.