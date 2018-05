La sua passione per le ex fidanzate era davvero irrefrenabile tant'è che non ha esitato ad evadere dai domiciliari per ben due volte. E per ben due volte è stato arrestato e rimesso... ai domiciliari. Protagonista della vicenda, il 27enne Alessandro Nisi: il giovane è stato arrestato una prima volta dai Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana poichè, dopo essere evaso da casa, aveva raggiunto le vicinanze dell'abitazione della ex compagna tentando di abbattere la porta di ingresso a spallate. Bloccato dai militari dell'Arma era stato sottoposto ai domiciliari a Latiano, salvo poi chiedere di essere accompagnato all'ospedale di Francavilla per eseguire alcune visite mediche. Tuttavia, il giovane, pensava bene di abbandonare l'ospedale per raggiungere l'abitazione di un'altra ex fidanzata: tutto ciò accadeva all'alba quando la donna veniva svegliata dalle urla dell'uomo che dalla strada chiedeva di entrare. Nuovo intervento dei Carabinieri, cui Nisi cercava di sottrarsi scavalcando un muro di recinzione. Bloccato veniva nuovamente arrestato. E rimesso ai domiciliari. Scapperà per andare da un terza ex fidanzata?