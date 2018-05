L’orologio della piazza a Ceglie Messapica tornerà in funzione

CEGLIE - Rimasto in silenzio per alcuni mesi, l’orologio della Torre situata in Piazza Plebiscito a Ceglie Messapica, tornerà a scandire il passare del tempo e a indicare l’ora a chi transita per il centro della città. Sarà, infatti, la Ditta Marinelli da Agnone (Is), Pontificia fonderia di campane, la più antica fonderia italiana, a ripristinare il meccanismo elettromeccanico per un costo di circa 4.500 euro come si legge nella Determinazione n.284/2018 a firma del Responsabile dell’Area Pianificazione del Territorio, Ing. Giovanni Chiatti. A breve, quindi, l’orologio, fermo alle 04.45, riattiverà il suo nuovo meccanismo e inizierà a ritmare le ore con il rintocco delle campane. Verrà, così, restituito alla città un emblema dal valore simbolico inestimabile, ubicato in una parte vitale e significativa di Ceglie Messapica, la Piazza centrale. Intervento fortemente voluto e sollecitato da molti cittadini, legati a questo scrigno di ricchezza storica della città ma, anche, tra i luoghi di riferimento per il turismo che caratterizza Ceglie Messapica.

Tra i cittadini, infatti, Annamaria Epicoco si era fatta promotrice di un Comitato per la salvaguardia dell’Orologio, pronta per una raccolta fondi se il Comune avesse posto un problema economico alla base dei lavori di ripristino. Ma dopo il suo appello, l’Amministrazione Comunale e, a quanto pare, l’Assessore Antonello Laveneziana, ha preso in mano la situazione, attivandosi per cercare una Ditta specializzata, individuata, poi, nella Marinelli che ha prodotto, tra le altre, le campane del Santuario della Madonna di Pompei e della Cattedrale di Buenos Aires. La torre, di epoca rinascimentale, fu costruita nel 1890 grazie all’Ing. Paolo Chirulli e la maestranza di Gioia ed Elia. Quadrangolare, con decorazioni di grande pregio, la Torre è alta ben dodici metri. La scala all’interno conduce al primo piano dove c’è un ampio balcone che la circonda. Sulla sommità sono presenti due grandi campane.