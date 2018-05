Ostuni si prepara il cartellone per l'estate

OSTUNI - Il prossimo 24 giugno, con la tradizionale festa di San Giovanni, come nei decenni scorsi, si aprirà l’estate ostunese e prima di ciò, l’Amministrazione Comunale con l’assessore al Turismo, Vittorio Carparelli, al fine di procedere alla definizione del calendario delle iniziative di "Ostuni Estate 2018", ha emesso un avviso invitando tutti gli interessati a trasmettere le proposte da inserire per concretizzare il calendario degli appuntamenti per luglio e agosto.

Entro il prossimo 15 maggio, ore 12 o inviando all’indirizzo: protocollo@cert.comune.ostuni.br.it o a quello del turismo@comune.ostuni.br.it oppure mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’ente o a mezzo del servizio postale, dovranno essere inviate le istanze su carta intestata, dove si dovrà riportare: la data e luogo di effettuazione; il titolo e la descrizione dell’iniziativa e l’eventuale richiesta economica a carico dell’Ente. In caso di richiesta di contributo a titolo di rimborso spese, dovrà essere specificato il quadro economico delle spese preventive per l’organizzazione dell’iniziativa.

Inoltre, al fine di procedere alla stampa del calendario delle iniziative estive, l’Ente ha emesso un altro avviso per acquisire le manifestazioni di interesse da parte di imprenditori che vogliono promuovere le attività per collaborare con un intervento finanziario nello svolgimento di tutte le iniziative di "Ostuni Estate 2018".

L’istanza, su carta intestata, dovrà riportare: denominazione, indirizzo, telefono, codice fiscale e partita Iva e inviare tramite pec o e-mail del proponente; la disponibilità all’erogazione di un contributo economico o prestazioni di servizi mentre l’Amministrazione si impegna a promuovere il nome, il logo, il marchio degli aderenti con la pubblicazione sull’opuscolo o pieghevole e, comunque, sul materiale tipografico che si andrà a realizzare, al fine di incrementare la propria notorietà e la propria immagine presso il pubblico.

Nell’avviso di legge che: "L’Amministrazione si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, qualora manchino o vengano meno le condizioni per procedere alla realizzazione del servizio o le reputi inaccettabili per motivi di inopportunità generale".

Coloro i quali, privati o associazioni, vorranno fare proposte di manifestazioni, concerti, spettacoli musicali, rassegne di arte, eventi per la promozione del settore agricolo ed enogastronomico, attività sportive a carattere nazionale ed internazionale, animazioni e spettacoli, corredate da analitica descrizione, dovranno inviarla all’Ente e qui sarà valutata per appurare se inserirla o meno.

Si vuole offrire ai cittadini e ai visitatori, turisti e forestieri, un ampio ventaglio di opportunità di svago e intrattenimento creando momenti dedicati ad un pubblico vasto ed eterogeneo in modo da incentivare il turismo estivo.