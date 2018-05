Imbraccia due fucili e spara al suo stalker: fermato per tentato omicidio

BRINDISI - Era stanco delle continue richieste di lavoro ed anche di presunti atti persecutori messi in atto contro la sua famiglia. Sarebbero questi i motivi che hanno spinto un bracciante 54enne di Ceglie Messapica (Brindisi) a sparare contro un 37enne del luogo, in cerca di lavoro. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri dopo che, armato di due fucili cal.12 regolarmente detenuti, ha sparato, dopo averlo inseguito, nel centro abitato di Ceglie Messapica. L'uomo è stato ferito alle gambe e alla fronte.

La vittima è riuscita a evitare il peggio trovando riparo dietro un muretto. L'autore è stato fermato ieri pomeriggio, poco dopo i fatti, mentre imbracciava ancora i due fucili semiautomatici, con il colpo in canna e con altre cartucce nei serbatoi. A chiamare i carabinieri sono stati dei passanti. Il ferito, rintracciato dopo ricerche, è stato trasportato nell’ospedale di Ceglie Messapica dove gli sono state riscontrate ferite multiple da arma da fuoco agli arti inferiori, in sede dorsale e alla regione frontale, con ritenzione dei pallini. Non corre pericolo di vita.

Il movente del gesto è riconducibile a presunti atti persecutori commessi dal ferito nei confronti del nucleo familiare dell’arrestato, che dovrà ora rispondere di tentato omicidio, per motivi legati alla ricerca di un lavoro.