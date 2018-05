Coi soldi delle multe undici nuove auto

Al recente ”ingaggio” di 7 nuove unità a tempo indeterminato, si aggiunge ora l’imminente arrivo di ben 11 nuove autovetture di servizio.

Prosegue l’iter di potenziamento della Polizia Locale, sia in termini di risorse umane, sia in termini di mezzi, nell’ottica di garantire alla cittadinanza una più assidua presenza sul territorio e maggiore incisività nell’espletamento dei propri compiti istituzionali.

L’ultima novità, dunque, riguarda l’acquisto di 11 nuove autovetture. La procedura è stata attivata inizialmente con delibera del Commissario Straordinario, dott. Santi Giuffrè, con la quale sono state preventivate le risorse economiche derivanti dai proventi delle multe e, tra esse, l’importo di 180mila euro (poco meno di un decimo rispetto al complessivo introito di circa un milione e 900mila euro) è stato destinato all’implementazione del parco automezzi dei vigili urbani.

Dopo il via libera del Commissario, il passo successivo è stato compiuto il 20 aprile scorso quando il dirigente del settore Polizia Locale, comandante Antonio Claudio Orefice, ha emanato una determina con cui si è autorizzato un impegno di spesa pari a 147.620 euro, finalizzato per l’appunto a 11 nuovi mezzi per l’espletamento del servizio. Ciò in quanto - come si legge nel provvedimento - «i veicoli in dotazione risultano obsoleti per il numero di chilometri percorsi e richiedono spese sempre più elevate per la loro manutenzione».

Indicata anche la marca automobilistica che si predilige - la Dacia, o altri veicoli con caratteristiche equivalenti, ovviamente di colore blu - da selezionare mediante procedura aperta di gara. [p. potì]