Si inaugura il prossimo venerdì 4 Maggio presso la sede del Collettivo di Ricerca Culturale, in Vico Desiderato a Latiano la mostra personale di Annarita Longo, dal titolo «Passione». La stessa che la giovane artista utilizza nelle sue opere per realizzare le quali predilige la tecnica degli acquerelli «che - spiega lei stessa - danno trasparenza e luce grazie ad una attenta manipolazione di colori».

Autodidatta da giovanissima Annarita Longo è anche esperta ritrattista, a matita o ad acquerello, ma non spesso si cimenta anche con l'olio o l'acrilico per paesaggi e nature morte, foreste verdeggianti, delicatissimi fiori, ruscelli e laghetti.

Annarita vive ed opera a Latiano, ma si è fatta conoscere da in vasto pubblico attraverso la partecipazione a concorsi e mostre di pittura on Line a collettive regionali. Più recentemente ha partecipato alla Biennale d'arte di San Marzano nel 2016, alla XXXII edizione del Trofeo Città di Lecce 2017, alla collettiva della Galleria di Bari Federico II. È presente sul sito di www.pitturiamo.com e nel catalogo on Line del sito.

Nella rivista Arte n.536 di aprile 2018 è stata pubblicata l'opera ad acquerello "Passione", che da il titolo alla mostra personale che si terrà dal 4al 6 Maggio 2018 (orario di apertura 19-23) presso la Sade del "Collettivo Culturale", in Vico Desiderato,12 LATIANO (nei pressi della Chiesa Madre).