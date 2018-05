Extracomunitario tenta forzare auto con donne dentro

Ha prima tentato di aprire la vettura dentro la quale si trovavano due donne in procinto di rientrare a casa e poi, poichè non riusciva nell’intento, si è seduto sul tetto dell’automobile: il giovane, un ventenne del Gambia, poi risultato positivo al test tossicologico, è stato denunciato dalla polizia. I fatti si sono verificati nella notte di ieri nei pressi di via Appia, a Brindisi.

Due donne sono state importunate dal ragazzo straniero che aveva assunto sostanze stupefacenti e che poi ha anche inveito contro i poliziotti giunti sul posto.

Le due donne erano appena entrate nella propria auto per fare ritorno a casa. Il ventenne ha tentato invano di aprire gli sportelli, ma era inserita la chiusura centralizzata. Si è poi seduto sul tetto della vettura, impedendo di fatto alle donne di uscire dalla vettura o di allontanarsi. All’arrivo dei poliziotti il giovane ha mostrato atteggiamenti violenti. E’ poi risultato positivo ad esami tossicologici per l’assunzione di sostanze stupefacenti.