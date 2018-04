Perquisizioni per funzionario e due ex sindaci di San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO - Perquisizioni nelle abitazioni di Giovanni Verdura, Giampiero Rollo e Maurizio Renna e nei locali dello studio professionale ed ufficio di quest’ultimo sono state effettuate dagli uomini della Guardia di Finanza di Brindisi su ordine del Sostituto procuratore della Repubblica, dott. Luca Miceli.

I militari delle Fiamme gialle hanno notificato ai due ex sindaci del paese, Gianpietro Rollo e Maurizio Renna, e al funzionario della «Fiscalità locale srl», Giovanni Verdura, il provvedimento perché i tre sarebbero indagati per il reato di bancarotta e per quello di abuso d’ufficio, «commesso a San Pietro Vernotico con condotta ancora in atto».

A parere del magistrato, infatti, alla base del provvedimento di perquisizione vi sarebbe «fondato motivo di ritenere che presso le abitazioni degli indagati ... possano rinvenirsi tracce dei reati oggetto del provvedimento o cose pertinenti ai reati» così come «emerge dalla nota elaborata dalla GdF nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Brindisi» alla fine dello scorso mese di febbraio.

In particolare nel provvedimento si parla degli «amministratori pubblici e quelli della società poi fallita» che «attraverso condotte dolosamente distrattive del patrimonio sociale ne hanno provocato il continuo depauperamento patrimoniale e finanziario, fino al fallimento».

Il magistrato, nell’indicare l’oggetto della perquisizione ha pensato che nei luoghi da controllare potesse esserci «in copia e/o in originale, la documentazione, anche informatica, relativa ai fatti descritti». In particolare «bonifici, elenchi pagamenti, copie contabili, files contenenti bilanci etc».

E nel redigere il provvedimento il magistrato ha disposto la perquisizione delle persone e delle abitazioni di proprietà o nella loro disponibilità, nonché la perquisizione dello studio professionale dell’ex sindaco Renna e dell’«ufficio della Eserfidi Società copperativa» che ha sede a Brindisi.