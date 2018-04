Un prelievo di organi da un paziente di 69 anni, il primo del 2018 è avvenuto nel corso della scorsa notte nell’ospedale Perrino di Brindisi. Tutti gli organi prelevati sono risultati idonei al trapianto. Le operazioni, iniziate con l’accertamento di morte e la richiesta del consenso ai figli nel primo pomeriggio del 5 aprile, sono proseguite - rende noto la Asl - con le attività di prelievo, iniziate in sala operatoria dopo la mezzanotte e concluse all’incirca alle ore 8.00 di questa mattina.

L’équipe medica coordinata dal dr. Massimo Calò ha lavorato, come sempre, in sinergia con il Centro Regionale Trapianti. I reni, prelevati da un’equipe di Foggia, sono stati destinati al Centro Trapianti di Bari, mentre il fegato è stato prelevato da un’equipe proveniente dalla Sardegna e giunto al Centro Trapianti di Cagliari. Infine, le cornee sono state prelevate da un oculista dell’Ospedale Perrino ed avviate alla Banca nazionale di Mestre.