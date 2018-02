BARLETTA - E’ stato arrestato dagli agenti di polizia grazie alle foto che ha postato su Facebook Francesco Vallariello, di 38 anni, con precedenti penali, ritenuto responsabile di una rapina compiuta in una farmacia il 23 febbraio scorso a Barletta. L’uomo, dopo aver disdetto il contratto di affitto dell’appartamento dove viveva, era in procinto di salire su un treno e lasciare Barletta nel tentativo di fuggire ma è stato arrestato nella stazione ferroviaria.

L’uomo ben visibile nel video delle telecamere presenti in farmacia, ha agito a volto scoperto e con un paio di grandi occhiali da sole: è entrato nel locale e, mostrando un coltello al farmacista, è andato dietro il banco ha aperto la cassa e ha preso 500 euro, per poi andare via. Il 38enne è stato poi individuato grazie ad alcune foto che ha postato su Facebook e che sono state confrontate con le immagini registrate dalle telecamere della farmacia. Dovrà rispondere di rapina aggravata.