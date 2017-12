«La seduta odierna del Cipe ha confermato il finanziamento di oltre 2 mln di euro assegnando, contemporaneamente, le risorse al Coni per la riqualificazione dello stadio comunale «Puttilli» di Barletta». Ad annunciarlo è il consigliere regionale Pd Ruggiero Mennea, il quale ha seguito la vicenda della riqualificazione dell’impianto, al cui interno proprio lo scorso 28 novembre è stata inaugurata la pista di atletica intitolata a Pietro Mennea, dal ministro dello sport Luca Lotti e dal presidente del Coni, Giovanni Malagò.

«Una volta registrata la delibera alla Corte dei Conti - aggiunge Mennea - il Coni e il Coni Servizi potranno finalmente sbloccare la progettazione e l’esecuzione dell’opera, dando seguito all’impegno assunto lo scorso 28 novembre a Barletta dal ministro per lo Sport Luca Lotti». Mennea spiega che proprio in quella occasione, Lotti annunciò il cambio del soggetto attuatore degli interventi, non più il comune di Barletta, bensì il Coni. "L'ente locale - spiega Mennea - a causa di carenza di organico, non è riuscito a portare avanti la progettazione, per questo si è pensato di trasferirla al Coni che ha già effettuato il rifacimento della pista e del campo di atletica del Puttilli».